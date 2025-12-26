Exposition

Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar

Musée numérique qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’oeuvre provenant de musées nationaux et internationaux. Naviguez à l’aide de tablettes, parmi les oeuvres du musée et découvrez une sélection ayant pour thème Madame de Sévigné et le XVIIe siècle.

du 25/03/2026 10:00 au 28/03/2026 18:00

Place Soljenitsyne 26400 Crest Tél. 04 75 25 60 50

Gratuit pour les visiteurs

