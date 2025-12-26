Le musée numérique réunit plusieurs milliers de chefs-d’oeuvre provenant de musées nationaux et internationaux sous forme numérique (via des tablettes et un écran géant). Naviguez à votre guise et de manière ludique parmi les oeuvres du musée !
Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar
Musée numérique qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’oeuvre provenant de musées nationaux et internationaux. Naviguez à l’aide de tablettes, parmi les oeuvres du musée et découvrez une sélection ayant pour thème Madame de Sévigné et le XVIIe siècle.
Place Soljenitsyne 26400 Crest Tél. 04 75 25 60 50