MusÃ©e numÃ©rique Micro Folie

La commune d’Ancône et l’association Ancône Culture et Patrimoine accueilleront le musée numérique Micro-Folie dans la salle associative à côté de la bibliothèque.

Son objectif est d’offrir les chefs d’oeuvres des plus grandes institutions culturelles à tous, en diffusant leurs contenus via le dispositif d’un Musée Numérique.

Ce Musée est une application réunissant plusieurs centaines de chefs d’oeuvre d’établissements culturels et musées à découvrir sous forme digitale, composant une galerie d’art virtuelle unique, mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants et contenus scientifiques.

La manière : Sur une tablette individuelle ou sur l’écran géant, l’on découvre les oeuvres comme on ne les avait jamais vues auparavant. Grâce à la résolution exceptionnelle de l’écran, chaque millimètre de l’oeuvre peut être analysé et de nouvelles facettes se révèlent.

La dimension ludique et pédagogique de ce musée en fait un outil à la portée de tous. Vous serez accueilli par un animateur qui vous guidera. Si cela vous ennui d’utiliser la tablettes pour pourrez suivre les contenus sur l’écran.

Les contenus sont adaptés aux adultes et aux enfants avec des jeux, comme les puzzles visuels et sonores.