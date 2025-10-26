Venez rencontrer le formidable Baku mangeur de rêves, l’impensable Wolpertinger, la coquette truite à fourrure, le terrible Hidebehind, le légendaire Dahu et bien d’autres encore lors de cette visite guidée à la fois savante et totalement toquée !
« Muséum » spectacle jeune public. Séance tout public au cinéma-thèâtre Eden
Un spectacle familial mêlant théâtre et arts plastiques, en hommage à l’immense fantaisie des êtres humains qui produit depuis des siècles et sur tous les continents de si jolies et précieuses légendes.
2 quai bérenger de la blache 26400 Crest Tél. 04 75 76 61 38