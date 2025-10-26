Venez rencontrer le formidable Baku mangeur de rêves, l’impensable Wolpertinger, la coquette truite à fourrure, le terrible Hidebehind, le légendaire Dahu et bien d’autres encore lors de cette visite guidée à la fois savante et totalement toquée !
« Muséum » spectacle jeune public. Séances scolaires au Centre d’Art
Un spectacle familial mêlant théâtre et arts plastiques, en hommage à l’immense fantaisie des êtres humains qui produit depuis des siècles et sur tous les continents de si jolies et précieuses légendes.
champ de mars 26400 Crest Tél. 04 75 76 61 38