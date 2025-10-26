Spectacle

« Muséum » spectacle jeune public. Séances scolaires au Centre d’Art

Un spectacle familial mêlant théâtre et arts plastiques, en hommage à l’immense fantaisie des êtres humains qui produit depuis des siècles et sur tous les continents de si jolies et précieuses légendes.

« Muséum » spectacle jeune public. Séances scolaires au Centre d’Art
Le 12/12/2025

champ de mars 26400 Crest Tél. 04 75 76 61 38

Contacter par mail Site internet
Payant

Venez rencontrer le formidable Baku mangeur de rêves, l’impensable Wolpertinger, la coquette truite à fourrure, le terrible Hidebehind, le légendaire Dahu et bien d’autres encore lors de cette visite guidée à la fois savante et totalement toquée !