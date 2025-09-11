Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l’Académie Goncourt. Du journalisme à la création d’un salon de beauté. De ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, Colette était une figure complexe et moderne. Afin de dresser un aller/retour entre la vie de femmes d’hier et d’aujourd’hui, la jeune artiste Cléo Sénia seule en scène joue, chante, danse et manie l’art de l’effeuillage pour se questionner et s’émanciper à travers la figure de Colette. Cette narration en miroir ouvre la réflexion sur les codes actuels du féminisme, de la nudité et de la liberté après plus d’un siècle de combat. Ont-ils évolué ou persisté ? Léna Bréban met en scène ce spectacle musical et théâtral insolite et finement ciselé dans un décor mobile aux multiples facettes qui évoque avec ravissement les deux époques.
Music-hall Colette
