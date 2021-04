Musiflore Latin Festival

Un week-end tout compris (hébergement, repas, stages et soirées)

Possibilité de faire que les stages

Un seul but: vous faire danser dans une ambiance conviviale avec des artistes nationaux et internationaux

Des animateurs pour garder vos enfants !!!!!!

Coté Ambiance: Salsa, Bachata, Kizomba, Reggaeton, Affro et Zouk Brésilien

– 9 Artistes nationaux et internationaux:

Diger & Marie (Paris), champion de France UBOF 2019 : Bachata

Pat & Déborah (Valence): Salsa, Bachata, Kizomba, Reggaeton

Vik & Johana (Valence): Salsa, Bachata

Issa (Fribourg): Kizomba, Affro

Will & Myriam (Lyon): Zouk Brésilien

DJ VIK (Valence): DJ’s pour les soirées

– Hébergement en centre de vacances

Le centre Musiflore vous accueille à la limite du Diois et de la Drôme provençale, là où se mêlent déjà les senteurs de la lavande et le chant des cigales, à flanc de montagne.

– Logement

En chambre double avec douche (possibilité de mettre un lit pour un enfant)

En chambre partagée (4 ou 6 lits) avec ou sans douche

– Repas

Notre cuisine est préparée sur place avec des produits frais locaux issues de l’agriculture biologique.

Le vin est inclus dans le repas (à boire avec modération )

Le vendredi sera sous forme de buffet pour que vous puissiez arriver tranquillement et profiter de la 1ère soirée.

3 jours / 2 nuits du 18 au 20 juin 2021

(repas compris du vendredi soir au dimanche midi)

PARTAGEZ et INVITEZ tous vos amis à cet événement

TARIFS :

Pack Week-end (hébergement, repas, stages, soirées)

– Chambre partagée (4 à 6 lits): 199 EUR

– Chambre double: 215 EUR

– Enfant(à partir de 3 ans): 50 EUR (possibilité d’ajouter un lit en chambre double ou en chambre de 4)

– de 3 ans gratuit

– Garde d’enfant: 20 EUR/enfant le week-end !!!!!!!!

Tarifs des cours et soirées :

– Cours à l’unité : 15 EUR (soirée non comprise)

– Cours Pass journée : 50 EUR (cours + 1 soirée comprise)

– Cours Pass Week-end : 80 EUR (cours + 2 soirées)

Tarifs des soirées (hors stages)

– Soirées à l’unité : 8 EUR

– Pass 2 soirées (Vend., Sam.) : 10 EUR

Tarif d’un repas (si vous avez pris uniquement les stages)

– 1 repas: 15 EUR

ATTENTION : Places limitées, réservation à l’avance obligatoire. N’attendez pas la dernière minute.

Paiement possible en deux fois: voir avec le centre Musiflore

Renseignements et réservations:

Centre Musiflore

215 chemin de Musiflore

26460 Crupies

Tél: 04 75 46 44 86

Mail: musiflore@lescmr.asso.fr

Ou par email : musiflore@lescmr.asso.fr