Musique actuelle: Isaac Delusion

Présent depuis 2012 dans le paysage électro-pop français, le groupe Isaac Delusion reprend la route avec Lost and Found, l’album de la renaissance. Il révèle plus que jamais la voix inimitable de son leader, tout en explorant de nouvelles pistes musicales

oïc Fleury et Jules Pacotte se sont rencontrés au collège, et c’est dans l’ancienne chambre de bonne de Loïc, à Vincennes qu’ils ont enregistré, rejoints par deux acolytes Midnight Sun, leur premier succès en 2012.

En une dizaine d’années, le groupe a sorti plusieurs albums acclamés, Isaac Delusion (2014), Rust & Gold (2017) et Uplifters (2020) séduisant un large public.

L’année 2015 les voit triompher au Printemps de Bourges, au festival des Vieilles Charrues, ainsi qu’au Montreux Jazz Festival.

Leurs concerts sont accompagnés de projections vidéos : la musique sert à l’image, l’image sert à la musique. Leur dreamy pop nous embarque ainsi dans un univers feutré.

Après un concert sold out à la Cigale en avril, Isaac Delusion sera à l’Olympia le 28 novembre 2024, avant d’entamer une grande tournée européenne. Ne les ratez pas à Valence !

Leur chanson The Sinner s’entend dans les génériques de fin du film Je ne suis pas un homme facile, réalisé par Éléonore Pourriat.

