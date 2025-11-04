Musique de chambre au salon du Pradel, Un programme de Noël, lumineux, joyeux, tourné vers le monde de l’enfance, et la nativité. Avec des pièces baroques : Bach, Schutz, Corrette, Lalouette, Purcell, … mais aussi des pièces du XXème, chansons, comédie musicale, de Kosma, Poulenc, Bernstein, ainsi qu’une ou deux pièces traditionnelles de Noëls anglais.
Et quelques pièces instrumentales…(durée 1 heure)
Ce concert, « juste avant Noël » sera l’occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, entouré de musiciens magnifiques dans les salons du Pradel au coeur du vieux village.
A l’issue du concert, nous partagerons vin chaud, gâteaux ou tisanes aux herbes aromatiques offert par Pradel Association.
Musique au salon
255 Rue des Remparts 26160 Le Poët-Laval
