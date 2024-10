Musique Baroque avec les Ã©tudiants du CNSMD de Lyon

Les oeuvres présentées lors de ces concerts sont souvent choisies en fonction des disciplines des étudiants et reflètent un haut niveau de technicité et d’interprétation. Les concerts se déroulent souvent dans les auditoriums du CNSMD ou dans des salles prestigieuses à Lyon. Grâce au partenariat mis en place depuis plusieurs années avec le CNSMD de Lyon, les Sérénades en Baronnies ont été choisies pour présenter à leur fidèle public ce concert inédit.

Au programme les compositeurs Domenico et Alessandro Scarlatti, Francesco Alborea, Giulio de Ruvo, Francesco Geminiani, Giovanni Bononcini, Nicola Fiorenza et Nicola Matteis

Le concert avec un quatuor composé de violoncelles, théorbe, guitare baroque et clavecin, qui vous est proposé est d’une prestation de haut niveau particulièrement captivante avec un programme riche en compositeurs baroques italiens. Ce concert mettra en lumière des oeuvres connues et moins connues, et offrira une plongée dans l’univers raffiné de la musique baroque.

La sélection des compositeurs tels que Domenico et Alessandro Scarlatti, ainsi que Francesco Geminiani, indique une exploration approfondie des styles contrastés de cette époque, entre Naples, Rome et Londres. Les autres compositeurs présents, comme Alborea, Bononcini, Fiorenza, et Matteis, ajoutent à la diversité et à la richesse musicale du programme, permettant de montrer l’étendue des talents techniques et expressifs de ces jeunes musiciens.