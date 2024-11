Musique & Bruit : DÃ©couverte et Ã©coute de la musique contemporaine

Conférence par Bertrand Merlier. Cette intervention est basée sur l’écoute de 3 ou 4 oeuvres du répertoire, présentées, commentées, décodées, avant d’être restituées dans une démarche esthétique plus large.

Grand habitué de ces sujets parfois difficiles, le conférencier favorisera l’avancée de la pensée sous forme de questions-réponses avec le public.

Cette troisième intervention sur les relations entre la musique et le bruit vise – à travers un discours accessible à tous – à faire découvrir le répertoire musical contemporain et à expliquer la démarche des compositeurs d’aujourd’hui : l’attrait pour une palette sonore élargie – notamment par le bruit – est une bonne clé de compréhension.

Nous avons précédemment parlé du bruit des instruments, de celui des activités humaines ou des machines. Le sujet de la présente conférence sera le paysage sonore.

En apparence, rien de plus éloigné des activités humaines, intellectuelles ou artistiques ou encore des gestes instrumentaux que des phénomènes naturels. Et pourtant, un certain nombre de compositeurs s’intéressent de près à la composition – voire à l’interprétation – du paysage sonore.

Imitation, façonnage, domestication, trompe-l’oreille, écologie du paysage sonore… sont les démarches de compositeurs tels que : Luc Ferrari, Jean-Claude Risset, Raymond Murray Schafer, Nicolas Frize et Bertrand Merlier.