Musique sous la tente – Duo sur le fil

Didier Alix s’accompagne à la guitare, compose, chante des textes en français et en anglais mais ses parties vocales sont essentiellement improvisées tout comme les envolées instrumentales de Benoît Black au saxophone et à la clarinette basse.

A jouer les funambules sur une suite d’accords, on ne risque rien de plus que de créer un moment de musique inattendu. Ce qui compte c’est l’intention, le son et l’énergie impliquée dans ce moment.