Musique sur la place

L’AVAM ( Association Venterolaise des Amis de la Musique) enflamme la place et l’église du village grâce à trois groupes de musique et chants

A 19h00, les Cigales Singers, dans l’église, chorale féminine de 12 membres à 4 voix qui vous emmèneront de la Jamaïque au Brésil, de Cuba à Londres avec quelques arrangements de chansons connues françaises

Puis, à 20h00, sur la place, le groupe Colors, , Lesaux’n co, un cover band made in Drôme Provençale avec un répertoire d’influence rock..

Enfin, à 22h00, Zoé, pour des chansons rock zigolotes et conviviales, crées par une bande de potes pour le bonheur de toutes les oreilles. .

Restauration et buvette à partir de 20h00 avec le Bistrot de Venterol et le P’tit Creux