Un concert de musiques des abbayes et châteaux de Haute-Souabe interprété par l’Ensemble instrumental et solistes de Haute-Souabe

Dirigé par Berthold BÜCHELE, l’Ensemble Instrumental et Solistes de Haute-Souabe interprétera les différentes musiques des abbayes et châteaux des XVIIe et XVIIIe siècles.