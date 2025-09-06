Ces diverses influences créent un univers sonore unique qui oscille entre lumière et obscurité. Leur musique est caractérisée par une tension palpable, des cassures rythmiques et des zones sombres.
My Velvet Soul – concert rock à La Colline
Le groupe puise son inspiration dans les racines les plus brutes du rock comme le Heavy rock et le Stoner.
Originaire de Valence, formé d’abord en Power Trio en 2017 (Jordan Balssa chant/basse, Franck Mercier guitare/choeurs et Franck Metzler batterie).
chemin de la lauze 26800 Montoison