Nadine- Cie La Fugue

Nadine est aide-soignante en maison de retraite depuis 30 ans. Elle aime ses petites vieilles, surtout Aime?e qui a fait partie du MLF. Aujourd’hui elle revient de l’enterrement de Simone. En 32 ans de service, Simone n’avait jamais pris de congés maladie. Là, elle a bien été obligée et ça l’a menée à la mort. Nadine n’a pas le goût d’aller travailler, c’est pour c?a qu’elle s’attarde avec nous. C’est drôle, elle ne pensait pas se confier si facilement à des inconnus, d’habitude elle est discrète.

Avec ce spectacle la compagnie La Fugue propose une parenthèse poétique. Inviter le public a? une rencontre particulière. Leur donner le temps de se promener avec Nadine et comme on compose un bouquet, entrer dans son intimité?, ses cris de colère, de joie, sentir son regard vous pénétrer, sa main s’attarder sur votre épaule.

Soutien : Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes – Fonds d’aide à la recherche et à la création de la DRAC AURA en 2022 – Bourse d’aide à l’écriture pour l’Espace Public de l’association Beaumarchais-SACD

www.cielafugue.org/