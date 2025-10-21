Na’Ni et puis un jour tu vis

de et avec Simona Boni. Spectacle Théâtral savoureux et jubilatoire Techniques: Théâtre, Danse et Musique Tout Public à partir de 8 ans (durée: 1H) Su réservation au 04 75 53 36 94

Na’Ni, c’est la narratrice. C’est comme ça que l’appelait sa grand-mère car c’est le nom qu’on donne aux petits enfants en dialecte de chez elle.

Une femme seule sur scène et une galerie de personnages qu’elle convoque pour livrer son histoire.Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, Na’Ni nous invite dans un voyage initiatique de la survie à la vie pour restaurer le féminin du mot liberté.

C’est un désir de liberté, d’épanouissement et d’élégance sauvage

.Elle chante ses racines, sa danse est un éclat féminin et puissant, ses paroles nous transportent avec enthousiasme vers l’envie d’être soi.

« Préserver sa propre flamme, pour percevoir qui nous sommes,

ce n’est jamais gagné…mais il y a tout à gagner »