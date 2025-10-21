Spectacle

Na’Ni et puis un jour tu vis

de et avec Simona Boni. Spectacle Théâtral savoureux et jubilatoire
Techniques: Théâtre, Danse et Musique
Tout Public à partir de 8 ans (durée: 1H)
Le 15/11/2025 20:00
Na’Ni, c’est la narratrice. C’est comme ça que l’appelait sa grand-mère car c’est le nom qu’on donne aux petits enfants en dialecte de chez elle.

Une femme seule sur scène et une galerie de personnages qu’elle convoque pour livrer son histoire.Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, Na’Ni nous invite dans un voyage initiatique de la survie à la vie pour restaurer le féminin du mot liberté.
C’est un désir de liberté, d’épanouissement et d’élégance sauvage
.Elle chante ses racines, sa danse est un éclat féminin et puissant, ses paroles nous transportent avec enthousiasme vers l’envie d’être soi.

« Préserver sa propre flamme, pour percevoir qui nous sommes,
ce n’est jamais gagné…mais il y a tout à gagner »