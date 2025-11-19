Concert

N’Ato Tiempo – Chants Italiens à L’Eglise Saint Pierre

Le trio N’Ato Tiempo vous emmène dans l’Italie d’un autre temps et plus particulièrement à Naple, en Sicile, à Venise ou encore dans les Pouilles…

N’Ato Tiempo – Chants Italiens à L’Eglise Saint Pierre
Le 23/11/2025 17:00

301C les garonnes 26220 Dieulefit

Gratuit pour les visiteurs

Concert à l’Église Saint Pierre. Entre des mélodies écrites au 19ème siècle, en plein romantisme et d’humbles chants traditionnels paysans, passez au rire aux larmes en plongeant dans une atmosphère tantôt lyrique et nostalgique, tantôt intimiste et légère avec des oeuvres revisitées à 3 voix accompagnées d’une guitare, un accordéon ou une mandoline et des percussions.