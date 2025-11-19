Concert à l’Église Saint Pierre. Entre des mélodies écrites au 19ème siècle, en plein romantisme et d’humbles chants traditionnels paysans, passez au rire aux larmes en plongeant dans une atmosphère tantôt lyrique et nostalgique, tantôt intimiste et légère avec des oeuvres revisitées à 3 voix accompagnées d’une guitare, un accordéon ou une mandoline et des percussions.
N’Ato Tiempo – Chants Italiens à L’Eglise Saint Pierre
Le trio N’Ato Tiempo vous emmène dans l’Italie d’un autre temps et plus particulièrement à Naple, en Sicile, à Venise ou encore dans les Pouilles…
301C les garonnes 26220 Dieulefit