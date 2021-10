Natura 2000 est le plus vaste réseau d’aires protégées au monde. Avec plus de 13% de la surface terrestre et marine du territoire français classé, il y a forcément une Zone de Protection Spéciale ou une Zone Spéciale de Conservation pas loin de chez vous !.Le Parc naturel régional des Baronnies provençales, en collaboration avec la mairie de Nyons, vous invite à une réunion publique suivie d’un débat :.Natura 2000, parlons-en !mardi 5 octobre 202117h30 à la Maison de Pays de Nyons (accueil possible dès 17h).Cet événement s’adresse en particulier aux citoyens habitant le bassin de l’Eygues puisqu’il traitera du site « Forêts alluviales, rivière et gorges de l’Eygues »..Au programme : des interventions de professionnels, des échanges, de la concertation pour informer le plus largement possible..Le Parc et un bureau d’études en environnement présenteront le site Natura 2000 des » Forêts alluviales, rivière et gorges de l’Eygues « . Plusieurs intervenants se succéderont au cours de la réunion pour parler de leur rôle dans la gestion et la préservation de la rivière Eygues (syndicat de rivière, collectivités locales, représentants des usagers du cours d’eau,…). Ils exposeront ce que Natura 2000 pourra apporter. .Réunion suivie d’un débat avec la salle..Au regard du contexte, le pass sanitaire est obligatoire.