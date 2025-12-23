Naturopathie et maitrise du stress – Isabelle Meyer

WE – R.E.S.E.T, le programme est sur 2 jours:

Jour 1 – Prendre conscience :

Récupération:

Où l’on apprend à se poser, à accueillir ses besoins (accueil & intention), et à pratiquer les premières techniques de détente immédiates (respiration, détente guidée) pour amorcer le relâchement du stress.

Équilibre:

On effectue un état des lieux interactif pour repérer les déséquilibres (stress, fatigue, digestion, rythme de vie), puis on découvre les bases naturopathiques et nutrition pour réapprendre à équilibrer son mode de vie sans pression.

Sérénité

En apprenant à lire les signaux de son corps et en intégrant les outils de respiration & relaxation, chacun commence à trouver plus de paix intérieure, à ouvrir » l’espace des possibles » pour le mieux-être.

Jour 2 – Passer à l’action en douceur :

Énergie:

Après le retour d’expériences, le groupe explore des pratiques naturelles pour réguler le stress et les émotions (auto-massages, huiles essentielles, gemmothérapie, oligothérapie, nutrition adaptée), redonnant du souffle et de la vitalité.

Transformation:

Enfin, chaque participant repart avec son plan d’action personnel, une feuille de route motivante, et des rituels faciles à mettre en place, pour transformer durablement son bien-être et sa gestion du stress.