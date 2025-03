N’éteins pas la lumière par la compagnie l’arrachée belle

N’ÉTEINS PAS LA LUMIÈRE, …par la Cie L’Arrachée Belle…Danse contemporaine & Théâtre physique…A partir de 10 ans – 50 min…Une femme qui s’éteint peu à peu et ressent au plus profond

N’ÉTEINS PAS LA LUMIÈRE, …par la Cie L’Arrachée Belle…Danse contemporaine & Théâtre physique…A partir de 10 ans – 50 min…Une femme qui s’éteint peu à peu et ressent au plus profond d’elle l’urgence de s’échapper. Elle trouve refuge dans ses souvenirs de fillette : photos, vêtements, écrits… Un endroit imprégné d’une partie de sa vie et des générations passées. La lumière l’invitera à faire le tri, l’accompagnera dans ses doutes, ses peurs puis l’orientera vers d’autres chemins. Un nouveau départ, une nouvelle étape de vie ?…Mylène Mey propose un voyage poético-dansé : une reconnexion avec les siens et un retour à soi pour veiller à ne pas éteindre ce qui nous anime, notre lumière intérieure…. .