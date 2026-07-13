Ni fait Ni A Faire #2

Samedi 1er Août, à Crest au café associatif l’Hydre, l’association Micro Contact vous invite à participer à un petit jeu :

RÈGLES DU JEU

1 – Invente un groupe de musique fictif. Donne-lui un nom, une légende, une bio délirante : prophètes dégénérés, folklore d’un pays imaginaire, musique traditionnelle du futur, punk médiéval, proto-cumbia, speedcore reggae…

2 – Trouve comment ça pourrait sonner sur scène : du bruit, un rituel, un chant, une danse, un délire collectif, trois notes au kazoo, une apocalypse sonore…

3 – Le soir du concert, on lit la bio inventée de ton groupe devant le public, puis vous faites la performance (maximum 15 minutes).

Inscriptions et infos : microcontact@riseup.net

Tél. 06 86 58 45 93

Soirée à prix libre.