Concert, Spectacle

Ni fait Ni A Faire #2

2e édition du petit cabaret des musiques imaginaires

Ni fait Ni A Faire #2
Le 01/08/2026 18:00

1 Rue de la République 26400 Crest

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Samedi 1er Août, à Crest au café associatif l’Hydre, l’association Micro Contact vous invite à participer à un petit jeu :

RÈGLES DU JEU

1 – Invente un groupe de musique fictif. Donne-lui un nom, une légende, une bio délirante : prophètes dégénérés, folklore d’un pays imaginaire, musique traditionnelle du futur, punk médiéval, proto-cumbia, speedcore reggae…

2 – Trouve comment ça pourrait sonner sur scène : du bruit, un rituel, un chant, une danse, un délire collectif, trois notes au kazoo, une apocalypse sonore…

3 – Le soir du concert, on lit la bio inventée de ton groupe devant le public, puis vous faites la performance (maximum 15 minutes).

Inscriptions et infos : microcontact@riseup.net
Tél. 06 86 58 45 93

Soirée à prix libre.