Nid de Poule – Chantemerles-les-blés

Il y a ces trois petites poulettes qui veulent parcourir le monde, ce hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards flemmards…
Qu’est-ce qu’elle a donc fait la p’tite hirondelle ?
Elle a fait le printemps
Portée par le vent
Nous la rattrap’rons la p’tite hirondelle
Et à tire d’ailes
Nous aussi nous migrerons
Car nous aussi, nous allons migrer et nous envoler, loin des nids de poule bitumés, le vent soulève les plumes, les oiseaux de papier et bientôt nous aussi.
Réservation conseillée. Spectacle petite enfance.