Nid de Poule – Chantemerles-les-blés

Les oiseaux chantent, les arbres murmurent mais que disent-ils ? Certains oiseaux volent, d’autres pas, mais qui sont-ils et quels sont leurs rêves ?

Il y a ces trois petites poulettes qui veulent parcourir le monde, ce hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards flemmards…

Qu’est-ce qu’elle a donc fait la p’tite hirondelle ?

Elle a fait le printemps

Portée par le vent

Nous la rattrap’rons la p’tite hirondelle

Et à tire d’ailes

Nous aussi nous migrerons

Car nous aussi, nous allons migrer et nous envoler, loin des nids de poule bitumés, le vent soulève les plumes, les oiseaux de papier et bientôt nous aussi.

Réservation conseillée. Spectacle petite enfance.