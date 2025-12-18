Spectacle

Nid de Poule – Chantemerles-les-blés

Les oiseaux chantent, les arbres murmurent mais que disent-ils ? Certains oiseaux volent, d’autres pas, mais qui sont-ils et quels sont leurs rêves ?

Nid de Poule – Chantemerles-les-blés
Le 25/01/2026 10:00

10 rue des Ecoles 26600 Chantemerle-les-Blés Tél. 09 71 45 40 58

Contacter par mail
Payant

Il y a ces trois petites poulettes qui veulent parcourir le monde, ce hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards flemmards…

Qu’est-ce qu’elle a donc fait la p’tite hirondelle ?
Elle a fait le printemps
Portée par le vent
Nous la rattrap’rons la p’tite hirondelle
Et à tire d’ailes
Nous aussi nous migrerons

Car nous aussi, nous allons migrer et nous envoler, loin des nids de poule bitumés, le vent soulève les plumes, les oiseaux de papier et bientôt nous aussi.

Réservation conseillée. Spectacle petite enfance.