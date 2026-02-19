De l’émotion en doses de 2 minutes !
Projection précédée de la projection de » Prunelle » et rencontre avec Camille Charavet la réalisatrice de cette mini-série en lice pour le prix du Nikon film festival.
Nikon film festival – Projection de courts-métrages
Découvre le Nikon film festival !
Projection d’une sélection des meilleurs mini-courts métrages de l’édition 2026 dont le thème est : « La beauté ».
20 rue de la Republique 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 72 79 70
