Conférence théâtralisée « No Woman No Cry », par les Crevettes in the Pick-Up, sur les inégalités hommes/femmes.

Bernard et Agnès sont deux conférenciers. Ensemble, ils viennent de manière très scolaire présenter à leur auditoire leur travail autour des inégalités entre les hommes et les femmes. Fiers de leur présentation, s’amusant à incarner des personnages historiques et certains d’avoir saisis tous les enjeux de ce sujet si vaste, ils sont soudain dépassés par des situations cocasses et absurdes qui mettent en lumière toute la contradiction de leur discours. La conférence dégénère prouvant que le chemin est encore long et que rien n’est acquit.

À 20h à la MJC. Accueil du public dès 19h30 avec la Batucafam de Romans / Echange convivial après la conférence

Tarifs: 10EUR / 6EUR – Réservations: anim.culture@mjc-herbasse.fr