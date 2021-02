Nocturne des étudiants virtuelle « De partout » – 4ème édition

Au cours de cette nocturne pas comme les autres, les étudiants ont eu carte blanche pour porter un regard singulier et décalé sur le musée et ses collections, investies jusqu’en août par l’artiste Philippe Favier qui a aboli la frontière entre exposition temporaire et collections permanentes par un accrochage » ALL-OVER » (d’où le thème de la Nocturne cette année : » De Partout « ).

Pendant plusieurs mois, accompagnés par l’artiste et metteur en scène Daniel Olmos, les 27 étudiants volontaires ont mis en place 13 projets tous plus inventifs les uns que les autres : installations, films, performances dansées, musicales, théâtrales et poétiques…en s’adaptant perpétuellement aux contraintes du contexte sanitaire.

Une prouesse que chacun pourra retrouver intégralement en ligne le 24 février prochain, avec un avant-goût des coulisses des tournages, en ligne dès à présent sur Facebook et Instagram !