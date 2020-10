Nocturne pour Charmes Opus n°2.0- Nuit des châteaux

Découvrez le château de Charmes à la tombée de la nuit. Vivez cette expérience inédite au plus proche du quotidien des propriétaires dans une ambiance chaleureuse à la lumière des bougies et des couleurs.

L’architecture de ce château reste empreinte de féodalité, construit sur une motte castrale (butte de terre) surplombant le village de Charmes sur L’Herbasse. L’impressionnante demeure nous fait voyager à travers les siècles, au temps des preux chevaliers, nobles seigneurs et autres histoires romanesques. Le château fut établit au XIIème siècle à la place d’un simple fortin en bois datant du Xème siècle. Un emplacement de choix pour assurer la surveillance et la défense de la vallée de l’Herbasse. D’ailleurs son architecture médiévale souligne cette fonction défensive, un bâtiment armé de deux tours sur la façade sud et dont le donjon est encore présent sur le côté nord.

Ce château fût le lieu de résidence d’Imbert de Batarnay, qui n’est autre que le grand-père de Diane de Poitiers, comtesse de Saint Vallier et duchesse du Valentinois. Elle fut pendant 20 ans la favorite du roi Henri II. A partir de la renaissance, le château de Charmes sur l’Herbasse devint un lieu de résidence, simple château de plaisance. Les fortifications n’ayant plus lieu d’être des travaux ont alors été entrepris. A travers les époques, au fil des différents propriétaires, les ouvertures ont été modifiées, le château s’est enrichit de cheminées, de bassins et d’autres décors.