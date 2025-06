Nocturnes-Apéro – Exposition Couleurs du Noir

?uvres sur papier, gravures, sculptures… le Noir sera ici au centre. Le noir et la lumière qu’il contient, est, dans notre projet, la couleur de notre affinité et de notre connivence. Le noir est, pour nous, une couleur positive. La lumière qui en émane nous pousse vers une recherche de simplicité et de pureté. Formes, éclats, lignes, surfaces brutes, polies ou mates, opacité, rythmes y sont travaillés. Ainsi, le noir symbolise la promesse de renaissance, il contient toutes les possibilités et toutes les couleurs. La fascination des artistes pour le noir est une constante dans l’histoire de l’art, cette couleur ayant fasciné un grand nombre d’artistes, de Caravaggio, en passant par Matisse, Richard Serra et Pierre Soulages qui comme nous ont choisi le noir pour » son autorité, sa gravité, son évidence, sa radicalité « .