Noël à La Garde-Adhémar

Au programme :

Samedi 13 de 10h à 20h : Le village des artisans, place Perriod, Chapelle des Pénitents – Mairie.

Parcours découverte des traditions de Noël et des décorations, exposition du Club Histoire et Patrimoine à l’ancienne mairie. Le village des associations / Point Chaud dans la cour de la mairie organisé par Multiloisir, le Sou des écoliers et l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

10h30 : Arrivée de Père et Mère Noël sur la place Perriod, animation avec les 2CV du Club Chapias. Chants, danses de Noël de l’école élémentaire sur la place Perriod. Remise des Bons cadeau de la mairie aux enfants avec Père et Mère Noël sur la place Perriod ou la salle Henri Girard.

11h – 18h : Le Marché des Lutins -école élémentaire, organisé par le Sou des Ecoliers. La rue des Jeux avec Amé’Jeux, rue des écoles, organisé par Multiloisirs.

11h : « La Machine à Histoire » par Happy la Compagnie à la salle Henri Girard. Spectacle d’improvisation théâtrale pour enfants offert par la mairie et le Sou des Ecoliers.

14h à 20h – Père et Mère Noël en promenade avec les enfants dans les rues du village.

14h à 17h – Atelier Tir à l’Arc avec la Compagnie des Archers sur le place Saint Michel.

A partir de 15h : le Racontoir, par la bibliothèque municipale à l’espace garderie de l’école élémentaire.

15h30 : Atelier créatif à l’espace garderie de l’école élémentaire.

15h à 18h : FONC la Fanfare d’Origine Non Contrôlée dans les rues du village.

16h : La course des Lutins pour les enfants dans le village, départ de l’école élémentaire, place Saint-Michel. Organisé par la Foulée Lagardienne.

17h : Concert de la chorale « Le Mistral Chantant » Organisé par l’Amicale Laïque à la salle Henri Girard.

Dimanche 14 de 10 à 18h :

Le Marché des Lutins à l’école élémentaire

Le Village des Artisans sur la place Perriod, la chapelle des Pénitents et la maire.

Le Village des associations / Point chaud dans la cour de la mairie.

Exposition du Club Histoire et Patrimoine à l’ancienne mairie.

La rue des Jeux avec Amé’Jeux, rue des écoles, organisé par Multiloisirs.

11h : Spectacle C’fitness Aerodance Kids – Salle Henri Girard

A partir de 15h : le racontoir par la Bibliothèque municipale à l’espace garderie de l’école élémentaire.

de 14h30 à 17h : Spectacle et animation de « Martin le Magicien » Dans les ruelles et sur les places du village.