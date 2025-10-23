Marché, Spectacle

Noël au village

Au programme de toute la journée : marché de Noël, musique, restauration, chants, chasse au trésor, concours de dessin, visite du père Noël.
En soirée : balade nocturne, concerts, spectacle

Le 13/12/2025
Gratuit pour les visiteurs