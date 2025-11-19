Visites

Noël avec les Lamas des Plaines

Venez vivre une matinée magique en duo parent, grand-parent et enfant.
Conte de Noël + Atelier interactif sur les 5 critères du bien-être animal + Visite et rencontres avec nos les lamas + Collation offerte et surprises à rapporter à la maison.

du 20/12/2025 10:00 au 21/12/2025 12:00

chemin de la Bretonnière 26240 Saint-Jean-de-Galaure Tél. 06 14 38 82 00

Payant

Une expérience conviviale, éducative et solidaire ! Tous les fonds récoltés contribueront à l’aménagement du site pour l’accès PMR.
Ne manquez pas cette occasion de partager un moment magique en famille tout en soutenant une belle cause.