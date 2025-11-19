Une expérience conviviale, éducative et solidaire ! Tous les fonds récoltés contribueront à l’aménagement du site pour l’accès PMR.
Ne manquez pas cette occasion de partager un moment magique en famille tout en soutenant une belle cause.
Noël avec les Lamas des Plaines
Venez vivre une matinée magique en duo parent, grand-parent et enfant.
Conte de Noël + Atelier interactif sur les 5 critères du bien-être animal + Visite et rencontres avec nos les lamas + Collation offerte et surprises à rapporter à la maison.
chemin de la Bretonnière 26240 Saint-Jean-de-Galaure Tél. 06 14 38 82 00
Une expérience conviviale, éducative et solidaire ! Tous les fonds récoltés contribueront à l’aménagement du site pour l’accès PMR.