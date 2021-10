Noël Magique

à ses fêtes de Noël, tout au long du mois de décembre.

Venez partager les histoires extraordinaires du Professeur Lary, qui vous fera voyager lors de son extraordinaire histoire, nommée : RETRO TEMPORIS LOCO !

Aurez-vous la chance de rencontrer le Père-Noël ?

Les Ateliers Magiques vous accueillent dans le respect des règles sanitaires : masque obligatoire dans la salle, gel hydroalcoolique à disposition

A fournir : passe sanitaire complet ou test RT/PCR négatif ou attestation de rétablissement du COVID

Ouverture des portes des Ateliers Magiques 1 h avant le spectacle.

Organisateur : Lucifer Magic Creation

Le saviez-vous ? RETRO TEMPORIS est un manuscrit inédit de Jules Vernes ! L’auteur mondialement connu y met en scène les aventures incroyables et fantastiques du Professeur Lary, inventeur fou et magicien de génie. Après des décennies d’interrogations, de tentatives infructueuses, le Professeur Lary réussira-t-il enfin son pari : remporter le concours de l’Exposition Universelle et gagner le plus beau des voyages autour du monde en 80 jours ? Au pays des grandes illusions, où se trouve la frontière entre la science et la magie ? Venez résoudre avec le Professeur Lary les mystères de la téléportation et soyez les premiers à découvrir ses expériences les plus folles ! Après le triomphe de La Clé des Mystères, l’illusionniste Dani Lary va vous enchanter avec un nouveau spectacle inspiré de l’imaginaire foisonnant de Jules Verne et de Georges Méliès : RETRO TEMPORIS. Au fil de ses grandes illusions, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, Dani Lary vous propose de voyager au coeur de la magie et du temps. Dans l’univers » SteamPunk » de la révolution industrielle, les inventions les plus folles prennent vie. Machines à vapeur et volantes rétro-futuristes, élégance raffinée de la Belle Epoque, musique endiablée… Petits ou grands, laissez-vous séduire par l’univers fantastique de ce Maître de la grande illusion…