NOMAD l’horizon pour s’étendre étape # 8 « Tout un monde à revoir »

L’horizon pour s’étendre ou comment parler de la transition touristique avec une approche sensible et poétique ! Huitième étape…

Depuis février 2024, en partenariat avec le Parc régional du Vercors, les artistes du groupe No Mad ont sillonné le massif pour rencontrer des socioprofessionnels du tourisme et des habitants, recueillir leurs paroles et parler d’un nouveau tourisme qui se dessine pour demain, avec la musique comme déclencheur des rencontres.

De cette immersion est née un récit graphique et une exposition de dessins que No Mad dévoilera lors d’une grande itinérance que nous vous proposons de vivre, du 5 au 19 juillet 2025 : 12 concerts acoustiques dans des sites exceptionnels, enrichis de débats, randos, ateliers tous publics, d’éducation à l’environnement et de vélo, du point du jour à la tombée de la nuit, pour parler et éprouver ensemble la question des transitions touristiques sur le territoire.

Mettre en valeur les initiatives, inviter chacun-e à se mettre en mouvement, c’est le pari et l’envie folle que nous vous proposons de vivre en musique, avec la rencontre humaine comme moteur de cette itinérance.

Et regardez-bien autour de vous : il se pourrait que vous nous croisiez à vélo ici ou là !

Durant la traversée, l’exposition dessinée et le récit graphique » L’horizon pour s’étendre » seront présentés chaque jour sur les sites des concerts. Les balades et animations seront animées par Marine Champalle, accompagnatrice en montagne et conteuse pour le Parc du Vercors et les ateliers dessinés par David Rebaud.