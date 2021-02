Nos mouvements incessants – Danse au fil d’avril 2021

Pour cette création 2O19, Abdou N’Gom s’est associé à l’artiste en poésie urbaine Mehdi Krüger et à la danseuse contemporaine Émeline N’guyen.

Ce projet d’ouverture à une autre discipline artistique permet au chorégraphe d’apporter la parole sur scène, de relier les mots au travail du corps et de la danse pour se questionner, à travers le mouvement, sur diverses formes d’enfermement physique et psychologique, … et d’ouvrir une réflexion sur le pouvoir des mots qui nous entourent, que nous employons, qui façonnent nos relations aux autres et qui peuvent aussi devenir source d’espoir et de liberté.