Nous aurions pu Ãªtre amis

Tragi-comédie par Art Systeme Compagnie, de et avec Christophe Charrier. L’univers de Tchekhov se déploie dans un espace-temps façonné par un seul en scène survolté et émouvant au bord de la folie.

Cette tragi-comédie raconte l’inexorable transformation d’un médecin visionnaire confronté à un patient non dénué d’humour et de cruauté, sous l’oeil facétieux d’un troisième larron qui se plait à nous embarquer dans l’ambiance sombre et drolatique d’un asile de la Russie du 19ème siècle.