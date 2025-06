« Nous étions debout et nous ne le savions pas! » à la Locomotive

Par l’AgiT: compagnie professionnelle toulousaine itinérante tournée vers un théâtre de terrain, d’interaction, où les problématiques incontournables de ces prochaines années, écologiques, politiques et culturelles et les métamorphoses qui les accompagnent sont au coeur de leur activité de création.

Durée du spectacle 45min. A partir de 13 ans.

« Un jour, on se lève. On a 20 ans, 50 ou 70. On décide ce jour-là d’aller en rejoindre d’autres. On devient l’un des leurs. Une heure. Ou 30 ans. Cela fera de soi un sympathisant. Voire un opposant. Certains diront : un résistant. Quelle est cette nécessité intérieure qui fait que « ce jour là, précisément ce jour là » nous basculons dans la résistance ?

Les récits de luttes citoyennes et aventures collectives révèlent ce qui se crée au moment de l’engagement. Public et comédiens se mêlent dans un même mouvement et une vibration contagieuse qui dit la puissance et la fragilité d’être debout., »