» Le plus Grand Illusionniste français est sollicité par une très célèbre école de magie pour leur confectionner le plus féerique des spectacles de fin d’année.

Dani Lary et toute son équipe partent à la recherche des tours de magie les plus spectaculaires afin de mener à bien cette mission et vous emmènent avec eux dans cette incroyable aventure.

Un voyage à travers le temps, le monde, et l’imaginaire … «