Nouvel an chinois 2026

La troisième édition du Nouvel An chinois à Montélimar propose une riche programmation célébrant l’amitié franco-chinoise et la diversité culturelle asiatique. Tout au long de la journée, habitants et visiteurs pourront découvrir un large éventail d’activités artistiques, culturelles et festives :
– Exposition d’amitié franco-chinoise
– Démonstrations culturelles
– Chants traditionnels chinois
– Musique d’instrument classique
– Démonstrations de kung-fu et arts martiaux
– Ateliers culturels participatifs
– Initiation à la calligraphie chinoise
– Atelier de peinture à l’encre
– Composition florale asiatique
– Art du papier et création de porte-bonheur
– Conférences thématiques sur la culture chinoise (pensée chinoise, médecine chinoise)
– Stages et initiations
– Kung-fu
– Qigong
– Taiji
– Marché asiatique
– Foodtruck asiatique
– Stand de calligraphie
– Possibilité de faire écrire son prénom ou un message porte-bonheur
– Écriture de couplets chinois traditionnels pour le Nouvel An.
– Animations de rue
– Conte de l’histoire légendaire de Nian, le monstre du Nouvel An
– Défilé des dragons