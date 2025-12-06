Nouvel an chinois 2026

Troisième édition du Nouvel An chinois à Montélimar : un moment festif de partage autour d’une fête millénaire, héritée des traditions de nombreux peuples asiatiques, et célébrée avec les habitants locaux.

La troisième édition du Nouvel An chinois à Montélimar propose une riche programmation célébrant l’amitié franco-chinoise et la diversité culturelle asiatique. Tout au long de la journée, habitants et visiteurs pourront découvrir un large éventail d’activités artistiques, culturelles et festives :

– Exposition d’amitié franco-chinoise

– Démonstrations culturelles

– Chants traditionnels chinois

– Musique d’instrument classique

– Démonstrations de kung-fu et arts martiaux

– Ateliers culturels participatifs

– Initiation à la calligraphie chinoise

– Atelier de peinture à l’encre

– Composition florale asiatique

– Art du papier et création de porte-bonheur

– Conférences thématiques sur la culture chinoise (pensée chinoise, médecine chinoise)

– Stages et initiations

– Kung-fu

– Qigong

– Taiji

– Marché asiatique

– Foodtruck asiatique

– Stand de calligraphie

– Possibilité de faire écrire son prénom ou un message porte-bonheur

– Écriture de couplets chinois traditionnels pour le Nouvel An.

– Animations de rue

– Conte de l’histoire légendaire de Nian, le monstre du Nouvel An

– Défilé des dragons