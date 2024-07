Nouvelle date : Concert Jimmy Sax

Après un succès dans de nombreux autres pays, il arrive enfin en France, le phénomène qui fait danser l’Europe avec son Saxophone : JIMMY SAX

Billetterie en vente à l’office de tourisme de Romans et Valence

Jimmy Sax est un saxophoniste français, multi-instrumentiste, orienté vers la musique électronique. Véritable performer, il a joué dans le monde entier avec ses shows pleins d’énergie qui le caractérise.

Auteur de multiples succès comme » No Man No Cry » (disque d’Or et de Platine en Italie), ou encore du morceau Time » inclus dans son premier album » Jimmy « , en 2021,

Il a collaboré avec de nombreux artistes, comme Jul.

Avec plus de 1000 shows répartis dans le monde entier, 500 millions de Streams, 1 million de followers sur sa chaîne YouTube, son histoire continue de s’écrire jour après jour !