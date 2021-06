Nouvelles du Conte.François Vincent : Le dattier du sultan de Zanzibar

Le sultan en perd la raison. Dans sa folie il crée un monstre : son propre chat. Pour arriver à ramener la paix dans l’île, les sept fils du sultan devront se montrer à la hauteur. Cette adaptation très libre d’un récit collecté à Zanzibar au 19 e siècle est, à l’instar de l’histoire mouvementée de l’île, un mélange épicé de saveurs africaines, arabes et européennes. Conte à rire, à rêver, à grandir et à danser. Avec son humour cartoon et sa guitare imprévisible, François Vincent nous emmène dans une histoire à la fois poétique et déjantée.