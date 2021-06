Nouvelles du Conte. Hassane Kassi Kouyaté et Toumani Diakité : L’arbre à palabres

Hassane raconte des récits initiatiques pleins d’humour et de sagesse en interaction avec le public et une connivence qui conduit ce dernier à faire partie du spectacle.

Un voyage dans l’univers onirique et haut en couleur de contes d’Afrique et d’ailleurs où entre en résonance l’art du conte avec l’esprit du moment, histoires glanées ça et là, discussions entre amis, contes bambaras ou faits d’actualité… Une ambiance conviviale, des moments

de fêtes et de partages sous l’arbre à palabre.