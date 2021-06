Nouvelles du Conte.Hélène Palardy : Fiasco pour les canailles

Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l’araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Spectacle suivi d’une rencontre avec l’artiste

Tous en prennent pour leur grade.

Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l’énergie d’un concert et la complicité du public. Dans cet univers où rôde

l’humour, on frissonne… de plaisir !