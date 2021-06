Nouvelles du Conte.Hélène Palardy : O Janis !

Le rock a ses mythes et ses symboles. À 27 ans, Janis Joplin devient une légende. La chanteuse blanche à la voix noire a laissé une empreinte durable par sa personnalité complexe, sa voix unique, le don entier d’elle-même à son art, et sa mort tragique.

Hélène Palardy, chanteuse rock et conteuse, met sa voix au service de ce biopic chanté, décalé et intime de Janis. L’occasion de comprendre cette époque et ce qu’elle dit de la nôtre dans un spectacle habité.