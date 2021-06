Histoires de tapis volants, d’une princesse enfermée dans une orange, d’un lion amoureux d’une souris ou récit de l’amitié entre un enfant et un moineau…

Ces contes emportent les enfants et les adultes dans un monde magique où se croisent les génies hauts comme le ciel, les vizirs puissants et les hommes tout simples. Une éternelle quête du bonheur et de la sagesse.