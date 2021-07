Nouvelles du conte : Le vengeance du grand Murdoch

Corbeau dit au grand Murdoch : « Si tu peux me raconter une histoire sombre et amère comme la bière noire que tu bois tous les soirs, je te dirai le secret qui te manque pour te venger de ton frère ».

Sorcellerie, meurtres, trahisons, le tout dans la bonne humeur !

Pour l’aspect musical, j’ai créé sur ma guitare un genre hybride de blues au groove shamanique et de rock aux accents décalés. L’improvisation y a la part belle, car les contes changent facilement de couleur suivant les lieux et les publics.

Conteur musicien François Vincent revisite des contes et des mythes de tradition orale dans un langage contemporain et musical.

Il mêle avec jubilation le parlé au chanté en jouant de la guitare, à la façon des « talk’in blues ».

Formé notamment auprès de Bruno de La Salle, Henri Gougaud et Didier Kowarsky, il s’est forgé au fil des ans un style conteur musicien complètement original, jouant malicieusement du sens et du son.