Nouvelles du Conte. Monique Burg : Rien de neuf

Monique Burg

Comédienne de formation depuis 1989 et conteuse professionnelle depuis 1996. Originaire du Périgord Noir, elle conte en français et en occitan pour les

adultes et les enfants. Ses spectacles sont composés de contes traditionnels et de créations personnelles inspirées du quotidien et de personnages de contes. L’imaginaire surgit comme un courant d’air par une fenêtre mal fermée… Une phrase, claire et posée, ou un appel sifflé, et notre fauteuil devient forêt, et la salle bruisse du vent dans les feuilles et du soleil sur

la peau.Monique Burg nous emporte instantanément dans un autre monde, où le merveilleux et l’humour s’appuient toujours sur une analyse très

fine des gens et des situations.