Entre jazz, folk songs et improvisation, NUBU invente son propre folklore, une musique intemporelle autant que contemporaine. Le groupe fait se rencontrer avec malice des instruments d’époques différentes: le serpent (Elisabeth Coxall), ancêtre européen du tuba ayant longtemps accompagné le choeur dans les églises, le flugabone (Victor Auffray), conçu plus récemment pour sa praticité au sein des marching band, le trombone (Thibaut Du Cheyron) au mécanisme quasi inchangé depuis son invention, les percussions à peaux animales telles que le tambour chamanique et le tambour sur cadre (Guillaume Lys), la contrebasse (Marion Ruault)
NUBU en concert
Rue de la chocolaterie 26290 Donzère Tél. 07 66 83 79 42