Au programme des écrits de tous genres et de toutes les époques: romans, policiers, documentaires, poésie… Une excellente occasion de venir à la bibliothèque pour se retrouver entre amateurs de lecture.
Nuit de la lecture – Bibliothèque Saint-Paul-les-Romans
Venez assister à cette dixième édition de la Nuit de la Lecture, placée sous le signe des villes et des campagnes. Cette soirée sera conviviale, ponctuée de textes courts, à lire ou à écouter.
305 rue du Stade 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 71 38 90