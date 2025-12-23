Nuit de la Lecture – Chatulivre

À l’occasion de la Nuit de la Lecture, la bibliothèque Chatulivre vous propose plusieurs ateliers, tous tournés autour de la lecture, afin de partager un moment convivial et chaleureux jusqu’au bout de la nuit ! Venez nombreux !

Au programme :

15h – Katulu ?

Petite réunion conviviale où chaque participant vient partager ses dernières lectures, coups de coeur ou découvertes au fil des pages… Pas besoin d’être expert ou de préparer un exposé, le partage peut se faire en quelques phrases, ceux qui le souhaitent peuvent faire la lecture d’un passage particulièrement aimé. Tous les types de livres sont acceptés : romans, BD, mais aussi documentaires… si vous les avez aimés, donnez-nous envie d’y plonger le nez !

16h30 – Lecture d’albums (3 à 10 ans)

Vos conteuses préférées donnent rendez-vous à tous les enfants qui aiment les histoires à la bibliothèque ! Histoires émouvantes, étonnantes ou amusantes, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les petites oreilles !

18h – Scène ouverte

Enfants et adultes, seul, en duo ou plus si affinités, venez nous faire découvrir un texte de votre cru ou de votre choix : un extrait de roman, un poème qui vous a ému, enthousiasmé, fait rêver… nous serons tout ouïe !

19h – Repas partagé

Bien sûr, normalement, il est interdit de manger à la bibliothèque… mais exceptionnellement, pour fêter la Nuit de la Lecture, vos bibliothécaires vous proposent de mitonner votre spécialité préférée et de venir la déguster avec nous à la bibliothèque !

20h30 – Spectacle « Contes du soir pour nuit noire »

Spectacle de la conteuse Claire Granjon : » Contes du soir pour Nuit noire » Le temps d’une soirée, fermez les yeux, ouvrez les oreilles… et laissez-vous embarquer par Claire dans des histoires qui se déroulent au fil de la nuit…