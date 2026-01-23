Spectacle

Nuit de la lecture – Larnage

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, sur différents supports, c’est l’invitation que vous lance la Bibliothèque de Larnage. Inscription et réservation conseillée.

Le 24/01/2026 18:30

40 rue des Baumes 26600 Larnage Tél. 04 75 08 24 25

Gratuit pour les visiteurs

Le principe ? Enfile ton pyjama et tes chaussons, prends ton doudou, et ton oreiller (tapis et plaids seront mis à disposition sur place), et viens écouter des histoires dans le noir ou presque …avec Maman, Papa, Papy, Mamie, ton frère, ta soeur, ton voisin, ton copain, ou qui tu veux !