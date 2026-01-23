Le principe ? Enfile ton pyjama et tes chaussons, prends ton doudou, et ton oreiller (tapis et plaids seront mis à disposition sur place), et viens écouter des histoires dans le noir ou presque …avec Maman, Papa, Papy, Mamie, ton frère, ta soeur, ton voisin, ton copain, ou qui tu veux !
Nuit de la lecture – Larnage
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, sur différents supports, c’est l’invitation que vous lance la Bibliothèque de Larnage. Inscription et réservation conseillée.
40 rue des Baumes 26600 Larnage Tél. 04 75 08 24 25