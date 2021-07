Nuit de poésie et d’accordéon – Nuits de la patte d’ours

Les textes tirés des recueils de Patrick Bouillanne » Le voyageur immobile « , » un regard de thé sombre » et de son prochain recueil » Le cri des amers » seront dits par lui-même sur les compositions musicales de Daniel Mille. Réservation obligatoire.

Patrick BOUILLANNE (écrivain et auteur)

Patrick partage sa jeunesse entre les salles de boxe, les terrains de rugby et les caves de jazz. Il obtient la médaille de la chanson poétique 2011 (fleur de lune) et son recueil » le voyageur immobile » est remarqué aux 5èmes gouttes d’or de la poésie. Sa nouvelle » Naïma » obtient le premier prix du cercle international d’expression artistique et littéraire 2020. Jean-Louis Trintignant a dit récemment de lui » je regrette de vous avoir connu trop tard, j’aurais adoré dire vos textes, ils sont très beaux »

Invite :

Daniel MILLE (Accordéoniste de jazz, compositeur et interprète)

Daniel accompagne notamment Barbara, Nougaro, Maurane, Higelin, Maxime le Forestier, Salif Keïta et, depuis une vingtaine d’années, Jean-Louis Trintignant dans la lecture de ses poèmes. Grand prix de la musique 2006, il sera aux nuits de la patte d’ours de Cobonne à l’invitation de Patrick Bouillanne.